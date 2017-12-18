   
صحراء ميديا Sahara Media

النرويج تدعم صندوق السلام والأمن في مالي


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 18 ديسمبر 2017 - 18:51



قوات حفظ السلام في مالي
قوات حفظ السلام في مالي

 

قدمت النرويج دعما ماليا لصندوق السلام والأمن في دولة مالي، لتعزز بذلك مشاركتها في هذا الصندوق الذي تساهم فيه عدد من الدول الغربية.


وحسب يومية "ليسوار"  المالية الصادرة اليوم الاثنين فإن "النرويج عززت مشاركتها في صندوق دعم السلام والأمن في مالي بمساهمة مالية بقيمة 960 الف دولار.


وتساهم دول الاتحاد الأوروبي، في تمويل الجهود الساعية لمساعدة دولة مالي، التي تشهد اضطرابات أمنية مرتبطة بشمالها، حيث تنشط جماعات مسلحة تقوم بعمليات ضد القوات الحكومية المالية، والقوات الأممية العاملة في مالي.



الكلمات المفتاحية : السلام, النرويج, مالي
 
تويتر
صحراء ميديا | موريتانيا: وزير يتحدث عن صندوق أسود للمخبرين والنواب https://t.co/R0aXq7xeRzموريتانيا-وزير-يتحدث-عن-ص… https://t.co/kAelcmzCvn
صحراء ميديا | عزيز يناقش مشاكل مجموعة الساحل مع أمينها الدائم https://t.co/R0aXq7xeRzعزيز-يناقش-مشاكل-مجموعة-الساحل… https://t.co/6WYyRgdlOX
فيسبوك
الأكــثر قراءة

البنك المركزي يحدد تاريخ انتهاء التعامل بالعملة القديمة

موريتانيا: انتحار طالبة في الجامعة اللبنانية الحرة

وزير العدل الجديد يبدأ بتجريد الأمين العام من مهامه

موريتانيا: تعديل وزاري جزئي يطيح بوزير العدل

موريتانيا: خروج وزير العدل من الحكومة.. إقالة أم استقالة

موريتانيا: الرئيس يدشن أكبر مجمع تجاري بنواكشوط

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة