النرويج تدعم صندوق السلام والأمن في مالي





قدمت النرويج دعما ماليا لصندوق السلام والأمن في دولة مالي، لتعزز بذلك مشاركتها في هذا الصندوق الذي تساهم فيه عدد من الدول الغربية.





وحسب يومية "ليسوار" المالية الصادرة اليوم الاثنين فإن "النرويج عززت مشاركتها في صندوق دعم السلام والأمن في مالي بمساهمة مالية بقيمة 960 الف دولار.





وتساهم دول الاتحاد الأوروبي، في تمويل الجهود الساعية لمساعدة دولة مالي، التي تشهد اضطرابات أمنية مرتبطة بشمالها، حيث تنشط جماعات مسلحة تقوم بعمليات ضد القوات الحكومية المالية، والقوات الأممية العاملة في مالي.

