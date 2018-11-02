النيجر.. تعهد ألماني هولندي بتمويل مكافحة الهجرة

تعهدت ألمانيا وهولندا بتمويل قوة خاصة في النيجر لضبط حدودها ومنع الهجرة غير القانونية بحسب ما أعلنت عنه بعثة الأمن التابعة للاتحاد الأوروبي، في هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل حيث تنشط الجماعات المسلحة، وعصابات الاتجار بالبشر.

وأوضحت البعثة الاوروبيية أنه بموجب الخطة الجديدة تخصص الدولتان الأوروبيتان عشرة ملايين أورو لتمويل القوة الجديدة، مضيفة أن الأموال ستستخدم للتدريب وتجهيز المئات من ضباط الشرطة النيجرية.

وقال قائد الشرطة النيجرية سولي بوبكر “بشكل عام الهدف هو مواجهة جميع تحديات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمخدرات والإرهاب”.

ويبذل الاتحاد الأوروبي جهودا مضنية في مواجهة تدفق المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط منذ 2015، حيث أصبحت النيجر إحدى طرق العبور الرئيسية للمهاجرين الفقراء، ويعبرها 90 بالمائة من المهاجرين القادمين من غرب إفريقيا بحسب الاتحاد الأوروبي.