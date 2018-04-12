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النيجر .. مسلحون يختطفون عامل إغاثة ألماني

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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قال المدعي العام في النيجرتشيبو سامنا إن مسلحين اختطفوا أمس الأربعاء رجلا ألمانيا بغرب البلاد قرب الحدود مع مالي.

وأ كد المدعي العام أن عملية الاختطاف نفذها رجال يركبون دراجات نارية على بعد حوالي 25 كلم جنوب بلدة إيناتيس.

وأضاف أن الرجل المختطف يدعى يورغ لانج ،  ولم تعلق وزارة الخارجية الألمانية على الحادث بعد.

وأكد مصدر أمني ل”صحراء ميديا”  أن الألماني هو عامل إغاثة فى منظمة “هيلب”، و اختطف أمس  حوالي الساعة 16:00  بتوقيت غرينتش على بعد 18 كلم من “ايرو” ، بعد أن خرج بسيارته بدون رفقة أمنية وأوقفه مسلحون على دراجات نارية ، وقاموا  باختطافه وتكتيف أصدقائه و إحراق سيارته .

يذكر ان منطقة” ايرو” تنشط فيها جماعة ابو الوليد الصحراوي التي قامت بعدة عمليات ضد جيش النيحر من ضمنها عملية  قتل فيها أربعة جنود أمريكان منذ أشهر..

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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