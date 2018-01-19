النيجر: مقتل خمسة جنود فى هجوم لبوكو حرام

قتل خمسة جنود نيجريين على الاقل و”جرح آخرون” الأربعاء في هجوم نسب إلى جماعة بوكو جرام في جنوب شرق النيجر، على الحدود مع نيجيريا.

وأكد مسؤول في جهاز الامن اليوم الجمعة، “مقتل جنود وجرح نحو عشرين آخرين في هذا الهجوم لبوكو حرام في تومور” البلدة الواقعة في ديفا. وتحدث مصدر آخر عن “مقتل خمسة جنود على الاقل ومدني واحد”.

ويأتي هذا الهجوم بعد أشهر من الهدوء في المنطقة التي كانت تشهد منذ فبراير 2015 هجمات لجماعة بوكو حرام النيجرية المسلحة.

وكشف المصدر الأمنى عن أن المهاجمين “باغتوا الجنود بوصولهم على متن آليات عسكرية نيجرية استولوا عليها في هجمات سابقة. وقد اتبعت الجماعة هذه الطريقة في المنطقة في هجمات سابقة”.

وقال إن المهاجمين استولوا على “عشر آليات عسكرية” ، و”فروا بعد ذلك إلى نيجيريا”، بدون أن يذكر أي تفاصيل عن العملية.