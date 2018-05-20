الوئام الموريتاني يغادر البطولة العربية بعد خسارة من الافريقي

تلقى نادي الوئام الموريتاني خسارة جديدة مساء اليوم الأحد،على يد النادي الافريقي التونسي ، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالدورة التأهيلية للبطولة العربية، المقامة حاليا في جدة.

وافتتح الإفريقي التسجيل في الدقيقة 53، عن طريق ياسين الشماخي، وأضاف الهدف الثاني للإفريقي في الدقيقة 63، اللاعب بلال الخفيفي، فيما سجل الوئام في الدقيقة 62، عن طريق مبارك محمد.

وتعرض حارس الوئام الموريتاني، بوبكر توري، لإصابة خطيرة في الدقيقة 36 من زمن اللقاء، بعد اصطدامه مع لاعب الإفريقي، مهدي الوذرفي، مما استوجب تغييره بزميله ديوب حسان.

وبهذا الفوز، انفرد الإفريقي بالمركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط، على بعد نقطتين من صاحب الصدارة، النجمة اللبناني.

وستكون المباراة التي ستجمع بين الفريق التونسي ونظيره اللبناني، لحساب الجولة الأخيرة من الدورة الترشيحية، حاسمة وبمثابة النهائي، إذ إن الإفريقي مطالب بالفوز لكسب ورقة التأهل، أما النجمة فيكفيه التعادل.