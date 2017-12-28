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الوزير الأول: ملتزمون بالشراكة مع أرباب العمل الموريتانيين


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 28 ديسمبر 2017 - 12:46



الوزير الأول: ملتزمون بالشراكة مع أرباب العمل الموريتانيين
قال الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين إن الحكومة ملتزمة بترقية الشراكة الفاعلة والتشاور مع أرباب العمل الموريتانيين.
جاء ذلك خلال كلمة له، في افتتاح المؤتمر العادي الثالث عشر، للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
وأضاف ولد حدمين أن التزام الحكومة اتجاه ارباب العمل يهدف إلى مساعدتها في "أداء مسؤوليتها التنظيمية ودورها في خلق الشروط المواتية للتنمية وللاستثمار في القطاعات الواعدة المدرة للدخل، والتي تخلق مناصب الشغل".
وأكد  ولد حدمين أن ما قامت به الحكومة في مجال إرساء الشفافية في مجال الصفقات وغيرها، "من شأنها طمأنة رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين والأجانب، وتحفيزهم على استغلال الفرص المتاحة لهم في شتى الميادين، للمساهمة في تنمية البلاد وتقوية اقتصادها".
من جهته طالب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر لفضل ولد بتاح، "إقامة وتفعيل اللجنة الوطنية للتشاور بين الدولة والقطاع الخاص للنظر في القضايا التي تتطلب حلولا".
ونبه إلى"السمعة الدولية للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، من خلال تموقعه المتميز في المنظمات الإقليمية والقارية والدولية".
وأكد ضمان "مساهمة الاتحاد في إنجاح الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص وتمسكه بهدفه الرامي إلى أن يصبح نظام خبرة أكثر فاعلية على بيئته".
ويعقد المؤتمر العادي الثالث عشر للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين تحت شعار "من أجل قطاع خاص عصري تطبعه التنافسية والمواطنة"، وسيشهد انتخاب لجان المؤتمر، على ان يتم انتخاب مكتب جديد يعهد إليه بتسيير الاتحاد في المدة المقبلة.
 


الكلمات المفتاحية : أعمال, اقتصاد, حكومة, رجال أعمال
 
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