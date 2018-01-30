الوزير الأول: مناخ الأعمال فى موريتانيا تحسن ولا مكان للمفسدين

قال الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين، أمس الاثنين، إن البلاد تعيش حالة من تحسن مناخ الأعمال وأن من يستثمرون حاليا وينتجوا بثروتهم موجودون في الوطن ويتزايدون، مشيرا إلى أن من جمعوا ثروتهم من الرشوة والفساد لامكان لهم في موريتانيا التى تشجع العمل.

جاء ذلك خلال رده على سؤال فى البرلمان حول إبعاد بعض رجال الأعمال ونفيهم، إذ أكد ولد حدمين أن زمن الأشخاص الذين يعولون في بناء ثروتهم على المال العام وحديث الصالونات قد ولى، على حد تعبيره.

ولد حدمين أكد أن حصيلة تنفيذ السياسة العامة للحكومة 2015-2017 وآفاق 2018 لامست طموح المواطن ولبت مطالبه في مختلف المجالات، وفق تعبيره.

وأشار الوزير الأول إلى أن دخل الفرد تضاعف، كما انتقل الاستثمار من 173 مليار أوقية سنة 2010 إلى 266 مليار سنة 2017، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 54 في المائة.

الوزير الأول الذي كان يستعرض حصيلة عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، واجه انتقادات لاذعة من طرف نواب المعارضة، وبعض نواب الأغلبية الغاضبين من جوانب في سياسة الحكومة.