الوزير الأول يزور باسكنو لتقديم المساعدات “للمنكوبين”

وصل الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين، اليوم الخميس إلى مدينة باسكنو في أقصي شرقي البلاد، للاشراف على تقديم العون للأسر المتضررة من الفيضانات التي شهدتها المدينة خلال الأيام الأخيرة.

وقال ولد حدمين خلال اشرافه على عملية توزيع المساعدات على الأسر إن الفرق الصحية برئاسة وزير الصحة و مفوضة الأمن الغذائي، ستصل غدا إلى المدينة “المنكوبة” مشيرا أن الفرق الصحية ستقوم بالتعاطي مع مختلف المشاكل الصحية الناجمة عن الوضعية.

وأضاف الوزير أن فرقا من الشركة الوطنية للماء، والشركة الوطنية للكهرباء “صموملك”، ستتولىان تزويد السكان بخدمات الماء والكهرباء.

وأشرف الوزير بعيد وصوله لباسكنوعلى توزيع بعض المواد المواد الأساسية كالأرز و السكر و الصابون و الأغطية و الناموسيات، على بعض الأسر المتضررة.

وكانت فيضانات قوية تسببت في هدم العديد من المنازل في المدينة وضواحيها مما أدي إلى تشريد العديد من الأسر، خلال الأيام الماضية في المدينة الواقعة أقصى الشرق الموريتاني غير بعيد من الحدود مع مالي.