الولايات المتحدة تشيد بالدور الموريتاني في المنطقة

أشاد سفير الولايات المتحدة الامريكية المعتمد في موريتانيا مايكل دودمان، بالدور الذي تلعبه موريتانيا في المنطقة وعلى المستوي الدولي.

وقال السفير الآمريكي في خطاب بمناسبة الذكرى 242 لاستقلال بلاده إنه يحيي القيادة الموريتانية على دورها في مجالي التعاون والأمن الإقليميين في القارة الأفريقية.

وأشار الدبلوماسي الآمريكي إلى أن وجود الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل ، وعقد قمة الاتحاد الإفريقي التي انتهت اشغالها قبل أيام في نواكشوط، علامات واضحة على الأهمية المتزايدة لموريتانيا في إفريقيا.

واضاف دودمان ان الولايات المتحدة منذ اعترافها باستقلال موريتانيا ،أصبحت صديقاً وشريكاً لها في جميع المجالات.