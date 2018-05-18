الولايات المتحدة تعزي موريتانيا فى مقتل جندي بافريقيا الوسطى

تقدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بنواكشوط بتعازيها القلبية الحارة لوزارة الدفاع الوطني و من خلالها للأسرة الجندي الموريتاني و لكافة الشعب الموريتاني إثر سقوط جندي موريتاني أمس الخميس 17 مايو 2018 فى هجوم بافريقيا الوسطى.

وأعربت السفارة فى بيان لها عن تمنياتها بالتعافي السريع للجنود الجرحى فى الهجوم الذى تعر ضت له وحدة مشاركة في كتيبة حفظ السلام في جمهورية افريقيا الوسطى.

وقتل جندي موريتاني أمس الخميس وجرح ثمانية آخرون، خلال هجوم على دورية من الكتيبة الموريتانية لحفظ السلام في وسط افريقيا.

وقالت الأركان العامة للجيوش الموريتانية، في بيان لها إن “عناصر من ميليشيات آنتي بالاكا هاجمت صباح اليوم الخميس في قرية آلينداو (جمهورية وسط إفريقيا)، دورية من الكتيبة الموريتانية لحفظ السلام كانت تؤمن قافلة أممية”.