اليمن: ولد الشيخ أحمد يترك منصبه الشهر المقبل

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الاثنين إن مبعوث المنظمة باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتنحى عندما ينتهي عقده الحالي في نهاية فبراير شباط بعد نحو ثلاث سنوات في وظيفته.

وأضاف دوجاريك “في هذه اللحظة، ينصب تفكير ولد الشيخ أحمد على الشعب اليمني الذي مزقه هذا الصراع والذي يتحمل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرا في العالم”، وفق تعبيره

وقالت عدة مواقع إخبارية إن ولد الشيخ أحمد طلب ا الإعفاء من منصبه قبيل انتهاء مدته في مارس.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن الأحد، استجابة الأطراف اليمنية للدخول في مفاوضات سياسية جديدة، داعياً جميع الأطراف إلى خطوات استباقية لضمان نجاح هذه المرحلة.

وأضاف ولد الشيخ: “إنني أقف إلى جانب الشعب اليمني ويدافع عن السلام. يجب على جميع الأطراف الامتثال للقانون الإنساني الدولي ومنح الشعب اليمني الحق في الحصول على المساعدة المنقذة للحياة والدعم الموجه إليهم بطريقة مستدامة وآمنة”..