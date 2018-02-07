“اليونيسيف” يعتمد برنامج موريتانيا للسنوات الأربع المقبلة

اعتمد المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” ،خلال دورته المنعقدة أمس الثلاثاء، برنامج موريتانيا للفترة 2018 – 2022.

ونوه سفير موريتانيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك با عثمان في كلمة بالمناسبة، بالجهود التي تبذلها “اليونيسيف” في موريتانيا من خلال مكتبها، لمساعدة السلطات العمومية في تنفيذ سياساتها العامة المتعلقة بحماية الطفولة والصحة المجتمعية العامة .

وأضاف أن هذه السياسات العامة، تتجسد في الوثيقة السياسية الإطار المعروفة بـ “استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك”، التي هي الوثيقة المرجعية في التزام موريتانيا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على حد تعبيره.

وكشفت المدير الإقليمي لليونيسيف فى غرب افريقيا ماري بيير بوارييه، أن هذا البرنامج الجديد يأتي في إطار دعم اليونيسيف للحكومة الموريتانية، في تنفيذ برامجها الرامية إلى تحسين الأحوال المعيشية للسكان،في مجالات الطفولة المبكرة والتعليم والنظافة الصحية و الدمج الاجتماعي للفئات الهشة .