انتحار حاج داخل صحن الطواف بمكة المكرمة

انتحر حاج عراقي في عقده الخامس، أمس الجمعة، بإلقاء نفسه وسط صحن الطواف في مكة المكرمة، بعد أن تسلق السياج المحيط بسطح الحرم وقفز إلى صحن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أحمد بن محمد المنصوري، إنه “في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح الجمعة، قام أحد الحجاج من الجنسية العراقية بالقفز من سطح المسجد الحرام لصحن المطاف، مما أدى إلى وفاته، برغم وجود سياج حديدي لحماية محيط سطح المسجد الحرام”.

وتابع المنصوري: “تسبب سقوطه في إصابة اثنين من الطائفين وحالتهما الصحية مستقرة، مشيراً إلى أن “الجهات الأمنية باشرت الحادث، ولا يزال محل المتابعة من قبل الجهات المختصة”.

وتم نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى أجياد العام، مع محاولة لإنقاذ حياة الحاج المنتحر، لكنه توفي متأثرا بسقوطه.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات المصرية عن ارتفاع حصيلة الحجاج المتوفين، أثناء أداء شعائر الحج في السعودية، إلى 39 حاجا مصريا.