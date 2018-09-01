انتخابات موريتانيا.. إقبال على مراكز الاقتراع في ازويرات

تتواصل بمدينة ازويرات شمالي البلاد عمليات الاقتراع التي انطلقت صباح اليوم السبت، وتجمعت طوابير طويلة أمام مكاتب الاقتراع، تختلف باختلاف الموقف الجغرافي الذي يوجد فيه المكاتب.

وحسب مراسل صحراء ميديا في المدينة فإن نسبة الإقبال على مراكز التصويت في المدينة، تعكس حدة التنافس بين مختلف اللوائح المترشحة، وقوة تعبئتها للناخبين.

وصرح رئيس المكتب 22 بالمعهد التربوي بالمدينة، محمد ولد سيد اعمر لصحراء ميديا، أن عدد المسجلين في هذا المكتب بلغ 250 ناخبا صوت منها 135 ناخبا مع حلول منتصف النهار، وهو ما يزيد حسب رئيس المكتب على 50% من عدد المسجلين.

في جانب آخر من المدينة قال رئيس المكتب رقم 07 في نادي الغزال، محمدو الطالب باه، في تصريح لصحراء ميديا، أن عدد المقترعين في مكتبه بلغ 171 من أصل 265 خلال نفس الفترة.

أمام مكاتب التصويت عمد بعض الفاعلين السياسيين من مختلف التوجهات، إلى فتح مكاتب موازية بمحاذاة مكاتب الاقتراع، لمساعدة الناخبين عن طريق البحث عن أرقامهم على اللائحة الانتخابية، وتزويدهم بها مع مهمة توجيههم إلى مراكز التصويت الخاصة بهم.

ورغم أن هذا الإجراء يعتبر مظهرا من مظاهر التنافس، ويسهل به الفاعلون السياسيون في بعض الأحيان مهمة التصويت لناخبيهم، فإنهم كذلك يسهلون مهمة معارضيهم دون دراية، من خلال الاستشارات المفتوحة للجميع.

وحول وتيرة التصويت في المدينة المنجمية، ونقلا عن رؤساء بعض المكاتب فإنها كانت تتطلب في البداية أزيد من ثلاث دقائق، لكنها تراجعت مع مرور الوقت لتصبح في حدود دقيقة ونصف إلى دقيقتين.

ويبلغ عدد اللوائح المتنافسة في ازويرات، ثمانية عشر لائحة، على مستوى البلدية، و12 لائحة على مستوي النيابيات و11 لائحة على المجالس الجهوية.