انتخابات موريتانيا.. الأحزاب استغلت 73% من الوقت المجاني

قالت السلطات العليا للصحافة و السمعيات البصرية “الهابا” إن الأحزاب السياسية الموريتانية لم تستغل الوقت المجاني المخصص لها إلا بنسبة 73%، خلال الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية و البلدية و الجهوية، التي اختتمت أمس.

وأضافت “الهابا” في بيان لها، اليوم الجمعة، إن “الوقت الممنوح لهذه الأحزاب، قد فاض عن حاجتهم في الاتصال، أو حصلت منه الكفاية، مشيرة أن أوقات التغطية كانت متناسبة مع حجم ترشحات الأحزاب و نشاطاتها الفعلية على الساحة”.

وأكدت أنها عملت طيلة أيام الحملة على تطبيق قرارها القاضي بتنظيم إجراءات الحملة الإعلامية في وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه سعت لتحقيق الإنصاف، و المساواة، في وصول كافة المرشحين، مهما كانت آرائهم ومستويات مشاركتهم، إلى الناخب حتى يتمكن من الاختيار عن بينة ووعي”.

و أشادت السلطة المنظمة للإعلام العمومي و الخاص في موريتانيا، بالأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات، وبتفاعلها الإيجابي، وروح التعاون طيلة فترة الحملة الإنتخابية.

وكانت موريتانيا قد دخلت منتصف ليل الخميس/الجمعة في مرحلة الصمت الإنتخابي لمدة اربع وعشرين ساعة، قبل أن يتوجه الناخابون السبت للتصويت على ممثليهم في البرلمان والمجالس البلدية والجهوية.