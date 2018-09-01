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موريتانيا.. التصويت متواصل وبدء الفرز في بعض المكاتب

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 13 دقيقة
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تتواصل عملية التصويت في مكاتب الاقتراع في موريتانيا، بالنسبة للناخبين الذي أغلقت مراكز الاقتراع عليهم وهم في الطوابير.

ويقضي القانون الموريتاني بإغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة مساء على عموم البلاد، غير أنه يسمح للناخبين الذين في الطوابير وقت إغلاق التصويت بالإدلاء بأصواتهم.

وما تزال طوابير طويلة أمام بعض مراكز الاقتراع في بعض المكاتب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وفي مناطق محتلفة من البلاد في انتظار دورها في الدخول لمكاتب التصويت، فيما بدأ فرز الأصوات في بعض المكاتب.

وتوقع بعض الناخبين ورؤساء المكاتب أن تتواصل عمليات التصويت حتي ساعات من ليل السبت/ الأحد، نظرا لإقبال الناخبين قبل غلق المكاتب، وبطء سير العملية بفعل تعقيداتها، حيث يتم التصويت في خمس اقتراعات متزامنة.

وفي إطار متابعة الأحزاب السياسية المشاركة لنتائج الانتخابات، يقيم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم هذه الليلة سهر انتخابية، في مقره يحضرها بعض قياداته ومناضليه.

فيما تقيم أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تجمع سياسي معارض في موريتانيا، سهر انتخابية لمتابعة نتائج الانتخابات في مقر حزب تكتل القوي الديمقراطية المعارض.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

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