انتخابات موريتانيا.. العسكريون يصوتون في الشوط الثاني

انطلق صباح اليوم الجمعة الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي تنظم في موريتانيا، وذلك بتوصيت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن.

وينظم الشوط الثاني في 12 دائرة انتخابية نيابية، و09 دوائر انتخابية للمجالس الجهوية، و108 دائرة انتخابية بلدية.

ويحتدم الصراع بشكل خاص في مدينة نواكشوط التي تأجل الحسم في جميع بلدياتها ورئاسة مجلسها الجهوي، ويتواجه فيها الحزب الحاكم مع تحالف المعارضة.

وبدأت التصويت صباح اليوم عند تمام السابعة صباحاً، على أن تغلق مكاتب التصويت عند تمام الساعة السابعة مساء.

وكانت أصوات أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن قد أثرت في العديد من الدوائر الانتخابية، ومن ضمنها نواكشوط، وفق ما أشارت إلى ذلك المعارضة.

ويصوت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن يوماً واحداً قبل تصويت المدنيين، من أجل التفرغ لتأمين الانتخابات ومواكبة عملية الفرز تحت الحراسة المشددة.