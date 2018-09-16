انتخابات موريتانيا.. اللجنة تعلن موعد إعلان النتائج

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الأحد، أنها ستعلن النتائج المؤقتة للشوط الثاني من الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية في مؤتمر صحفي منتصف يوم غد الاثنين.

وكان من المتوقع أن تعلن اللجنة النتائج المؤقتة الليلة في مؤتمر صحفي، ولكنه تأجل في اللحظات الأخيرة.

وبعد إعلان النتائج سيفتح الباب أمام الطعون، قبل أن تعلن النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري، أعلى هيئة تشريعية في البلاد.

وتظهر النتائج الجزئية التي صدرت حتى الآن عن اللجنة، أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية اكتسح الشوط الثاني، رغم المنافسة القوية من طرف تحالف المعارضة.