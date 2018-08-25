انتخابات موريتانيا.. مرشحون قادمون من خشبة المسرح

في بداية التسعينيات من القرن الماضي، قدم الكاتب الموريتاني محمد فال ولد عبد الرحمن مسرحية “حفلة خطوبة”، يحكي فيها قصة عدة شخصيات تتسابق للفوز بخطبة « فتاة »، من ضمن المتنافسين تجار وسياسيون ودجالون ومثقفون، فأسقطت حينها على واقع البلاد التي كانت تدخل عالم التعددية السياسية.

لم يجد المتلقي الموريتاني آنذاك أي صعوبة في ربط النص بالواقع حينها، في ظل صراع على الفوز إما بالرئاسة في أول انتخابات رئاسية شهدتها البلاد، أو في الصراع على المقاعد البرلمانية أو المجالس البلدية.

اليوم وبعد مرور قرابة ثلاثة عقود، يسعى الممثل المسرحي « سالم دندو »، وهو أحد أبطال تلك المسرحية، لإقناع الناخبين بضرورة التصويت له في الانتخابات الحالية، التي دخلت حملتها الدعائية أسبوعها الثاني.

على غرار « دندو » يخوض عدة ممثلين مسرحيين غمار الانتخابات البلدية والتشريعية والجهوية، بعضهم اعتزل المجال منذ سنوات وأحيانا عقود، غير أن أرشيفهم ما يزال متداولا، وبعضهم ما يزال وفياً لخشبة المسرح.

من أبرز هؤلاء الممثل المسرحي المعروف خلال حقبة التسعينيات « عبد الباقي ولد محمد »، الذي يخوض الانتخابات التشريعية سعياً لدخول البرلمان، وهو الذي بدأ مبكرا العمل السياسي، بعد تجربة في الصحافة المكتوبة، أعقبت اعتزاله التمثيل.

المخرج المسرحي « بابا ولد ميني » هو الآخر لم يفوت فرصة المشاركة في السباق الانتخابي، وهو الذي عاد إلى نواكشوط قادما من ليبيا مع مطلع الألفية الجديدة، ليساهم في مرحلة جديدة من تاريخ المسرح في موريتانيا، ويرأس حاليا جمعية المسرحيين الموريتانيين.

ولد ميني الذي قدم عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية تمثيلاً و إخراجا، دفع بملفة في انتخابات المجالس الجهوية التي ستحل بدلًا عن مجلس الشيوخ الملغي بعد استفتاء أغسطس العام الماضي.

آخر ملفات المسرحيين ذلك الذي تم تقديمه بعد رفض المستقلة للانتخابات لملف ترشح السيناتور السابق محمد ولد غدة للانتخابات البرلمانية، عن حزب التناوب الديمقراطي « إيناد »، والمتعلق بأمينه العام « سيدي محمد ولد الكوري » الذي تم الدفع به كمرشح في الانتخابات التشريعية بديلا للسيناتور المعتقل محمد ولد غدة.

« ولد الكوري » ينشط منذ سنوات في الصفوف الأمامية للمعارضة الديمقراطية، ويعد أحد القادة المؤسسين للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، قبل أن ينسحب منه بسبب شكوك حول المشاركة في الحوار مع السلطة.

ولكن « ولد الكوري » السياسي يخفي وراءه تجربة مسرحية خاضها قبل عقدين من الزمن، حين شارك في العرض المسرحي « هكذا رأينا الصبح » للمخرج بابا ولد ميني، كما قدم عدة أعمال مسرحية أخرى، قبل أن يترك « الفن » لدخول « السياسة ».