انتخابات موريتانيا.. نتائج أولية لبلديات نواكشوط (قيد التحديث)

حصلت « صحراء ميديا » على النتائج الجزئية للانتخابات البلدية في مدينة نواكشوط، وذلك بعد مركزة بعض مكاتب التصويت لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجاءت هذه النتائج على النحو التالي:

بلدية عرفات، بعد فرز 46 مكتب تصويت من أصل 96 مكتباً:

الاتحاد من أجل الجمهورية: 5092 صوتاً

التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل »: 4291 صوتاً.

توجنين، بعد فرز 27 مكتب تصويت من أصل 89 مكتباً:

الاتحاد من أجل الجمهورية: 2433 صوتاً.

التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل »: 2403 أصوات.

دار النعيم، بعد فرز 17 مكتب تصويت من 61 مكتباً.

الاتحاد من أجل الجمهورية: 1143 صوتاً.

التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل »: 1097 صوتاً.

وما تزال عملية الفرز متواصلة، وتعدكم « صحراء ميديا » بمواكبة النتائج أولاً بأول.