انتخابات موريتانيا.. نتائج أولية لمجلس نواكشوط الجهوي (قيد التحديث)

حصلت « صحراء ميديا » على النتائج الجزئية للانتخابات الجهوية في مدينة نواكشوط، وذلك بعد مركزة بعض مكاتب التصويت لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجاءت هذه النتائج على النحو التالي:

بعد فرز 210 مكاتب تصويت من 655 مكتباً، اي ما يعادل نسبة 32.06 في المائة من المكاتب:

الاتحاد من أجل الجمهورية: 17352 صوتاً، أي نسبة 48.651 في المائة.

تحالف تواصل والمنتدى: 16915 صوتاً، أي نسبة 47.426 في المائة.

وما تزال عملية الفرز متواصلة، وتعدكم « صحراء ميديا » بمواكبة النتائج أولاً بأول.