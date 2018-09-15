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انتخابات موريتانيا.. نتائج أولية لمجلس نواكشوط الجهوي (قيد التحديث)
حصلت « صحراء ميديا » على النتائج الجزئية للانتخابات الجهوية في مدينة نواكشوط، وذلك بعد مركزة بعض مكاتب التصويت لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وجاءت هذه النتائج على النحو التالي:
بعد فرز 210 مكاتب تصويت من 655 مكتباً، اي ما يعادل نسبة 32.06 في المائة من المكاتب:
الاتحاد من أجل الجمهورية: 17352 صوتاً، أي نسبة 48.651 في المائة.
تحالف تواصل والمنتدى: 16915 صوتاً، أي نسبة 47.426 في المائة.
وما تزال عملية الفرز متواصلة، وتعدكم « صحراء ميديا » بمواكبة النتائج أولاً بأول.