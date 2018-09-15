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انتخابات موريتانيا.. نتائج أولية لمجلس نواكشوط الجهوي (قيد التحديث)

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
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حصلت « صحراء ميديا » على النتائج الجزئية للانتخابات الجهوية في مدينة نواكشوط، وذلك بعد مركزة بعض مكاتب التصويت لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجاءت هذه النتائج على النحو التالي:

بعد فرز 210 مكاتب تصويت من 655 مكتباً، اي ما يعادل نسبة 32.06 في المائة من المكاتب:

الاتحاد من أجل الجمهورية: 17352 صوتاً، أي نسبة 48.651 في المائة.

تحالف تواصل والمنتدى: 16915 صوتاً، أي نسبة 47.426 في المائة.

وما تزال عملية الفرز متواصلة، وتعدكم « صحراء ميديا » بمواكبة النتائج أولاً بأول.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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