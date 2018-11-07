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انتخاب “احمد الريسوني” رئيسا لاتحاد علماء المسلمين

Cheikhany Sidi منذ 5 ساعات
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انتخب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الأربعاء،  العالم المغربي احمد الريسوني رئيسا للاتحاد خلفا لرئيسه السابق الشيخ يوسف القرضاوي.

 وجاء انتخاب الريسوني في ختام مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المنعقد في مدينة اسطنبول التركية.

وقال الاتحاد في تغريدة على تويتر إن العالم المغربي احمد الريسوني انتخب لرئاسة الاتحاد بنسبة تصويت تجاوزت 93% شارك فيها المئات من أعضاء الاتحاد.

وانتخبت الجمعية العمومية لاتحاد علماء المسلمين أربعة نواب للرئيس الجديد، وهم: أحمد الخليلي، وعصام البشير، وخير الدين قهرمان، وحبيب سالم سقاف الجفري.

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Cheikhany Sidi

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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