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انتخاب المغرب في صندوق البيئة العالمية ممثلا لشمال إفريقيا

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 دقيقتين
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انتخب المغرب عضوا في صندوق البيئة العالمية ممثلا لإفريقيا الشمالية لولاية تمتد لسنتين ، وذلك خلال الاجتماع الـ 54 لمجلس صندوق البيئة العالمية الذي انعقد الاسبوع الجاري بالفيتنام.

وخصص الاجتماع الـ 54 لمجلس صندوق البيئة العالمية، لدراسة توجهات الصندوق الاستراتيجية، سواء على المستوى البرمجاتي أو العملي، في أفق انعقاد الجمعية العمومية السادسة.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عدة نقط، منها نتائج المفاوضات حول تجديد الصندوق والنظرة البرمجاتية في علاقة بميادين التدخل الاستراتيجية للصندوق (التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، وتدهور التربة، والمواد الكيماوية، والنفايات، والمياه الدولية)، ثم سياسة التمويل المشترك، وطرق توزيع الموارد و برنامج دعم الدول.

ويضم المجلس، الذي يشكل الهيئة الرئيسية لإدارة الصندوق، 32 عضوا يتم تعيينهم على مستوى مناطق الدول الأعضاء في الصندوق (14 دولة متقدمة و 16 دولة في طريق النمو ودولتين في مرحلة انتقالية)،ويجتمع مرتين في السنة لإعداد السياسات والبرامج العملية للأنشطة الممولة من طرف الصندوق، والمصادقة عليها

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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