انتخاب مكتب جديد لقيادة منتدى معارضة موريتانيا

عقد مجلس المتابعة والتنسيق للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض فى موريتانيا، اجتماعا مساء الثلاثاء في مقر اتحاد قوى التقدم. وخلال هذا الاجتماع انتخب المجلس لجنة تنفيذية جديدة تتألف كالآتي:

وانتخب المجلس رئيس اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود رئيسا، و عن قطب الشخصيات المستقلة، يسلم ولد ابن عبدم نائبا للرئيس مكلفا بالاتصال، وعن قطب النقابات الساموري ولد بي نائبا للرئيس ، و توري هارونا عن قطب المجتمع المدني.

وانتخبت فاطمة بنت خطري عن النساء ، ورئيس لجنة التناوب الديمقراطي محمد محمود ولد سيدي ، ورئيس اللجنة السياسية: موسى فال ، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية يحي ولد أحمد الوقف ، ورئيس لجنة التحسيس والعمل الجماهيري صالح ولد حننه ، ورئيس لجنة التنظيم المختار ولد سيدي مولود ، ورئيس لجنة الوحدة الوطنية با ممادو آلاسان ، عن القطب السياسي.

وانتخب رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات أمين ولد عبد الله عن قطب المجتمع المدني.

وبالنسبة للأعضاء الاستحقاقيين ، انتخب السناتور المعتقل محمد ولد غده كمنسق لقطب الشخصيات المستقلة، ومحمد ولد عبيدنا عن القطب السياسي، وصار ممادو كمنسق لقطب المجتمع المدني.

وسيتم تعيين نائب للرئيس عن الشباب بالتشاور مع الحركات الشبابية، كما سيتم تعيين رئيس للجنة العمل الاجتماعي بالتشاور مع القطب النقابي.