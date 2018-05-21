انتخاب موريتانيا نائبا لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية

انتخبت موريتانيا، اليوم الاثنين، لشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس محافظي البنك الافريقي، وذلك خلال الاجتماعات السنوية الثالة والخمسين للبنك.

وانطلقت اليوم الاثنين، فى بوسان بكوريا الجنوبية الاجتماعات السنوية الثالثة والخمسين لمجموعة للبنك الأفريقى للتنمية، وتستمر خمسة أيام تحت شعار “التعجيل بالتصنيع فى أفريقيا”، بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالاقتصاد من حوالى 35 دولة أفريقية

ويمثل موريتانيا في هذه الاجتماعات الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، محمد ولد كمبو.

وتتضمن هذه الاجتماعات، اجتماعا بدأ اليوم الاثنين حول “سبل الجسر بين الابتكار والتصنيع وكيفية مشاركة الشباب الإفريقي في حل التحديات القائمة في القارة” واجتماعا لمكتب مجلس المحافظين للبنك الأفريقي للتنمية واجتماعا للجنة التوجيهية المشتركة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية”.

وقال رئيس مجموعة البنك الأفريقى للتنمية أكينومى أديسنا خلال مؤتمر صحفى فى مستهل الاجتماعات اليوم الاثنين “إن اختيار مكان الاجتماعات السنوية لهذا العام له مغزى واضح، حيث كانت الآفاق الاقتصادية لكوريا فى الستينات أكثر تحديا من تلك القائمة فى معظم الدول الأفريقية، فيما أصبحت كوريا الجنوبية الآن فى الجزء الأعلى من سلم التطور”.