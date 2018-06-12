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انتشال 12 جثة و41 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 9 ساعات
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ذكرت منظمة (سي ووتش) للإغاثة الإنسانية اليوم الثلاثاء أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أنقذت 41 شخصا وانتشلت 12 جثة من قارب مطاطي كان يغرق قبالة ساحل ليبيا، وذلك بعد تلقيها اتصالا للمساعدة.
وقال متحدث باسم (سي ووتش) إن السفينة ترينتون التابعة للبحرية الأمريكية أجرت اتصالا بالمنظمة الخيرية الالمانية “التي تشغل سفينة إنقاذ واحدة فقط تقوم حاليا بدوريات قبالة الساحل الليبي، لتبلغها بغرق القارب وتطلب المساعدة”.
ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب قبل غرقه.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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