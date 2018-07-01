انتها الجلسة الإفتتاحية للقمة الإفريقية وبدء الاجتماع المغلق

انتهت الجلسة الإفتتاحية للقمة الافريقية التي انطلقت اليوم الأحد بقصر المؤتمرات المرابطون بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وقد غادر الرؤساء القاعة للدخول في الجلسة المغلقة، التي ستناقش ابرز الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة.

وخلال الجلسة الافتتاحية تحدث الرئيس الموريتاني والأمين العام للأمم المتحدة، ووزير الخارجية الفلسطيني الذي تحضر بلاده القمة بصفة مراقب، بالإضافة إلى موسي محمد فقي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، وممثلة الأمم المتحدة.