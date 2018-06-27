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انضمام موريتانيا للاتحاد العربي للقوس والسهم

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 ساعة
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أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للقوس والسهم انضمام أربع دول عربية جديدة إلى العضوية في الاتحاد، وذلك في اجتماع لأعضاء الاتحاد عقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

وأكد الاتحاد العربي للقوس والسهم في قرار صدر من الاجتماع المنعقد في مدينة جدة بالسعودية الموافقة على انضمام دول الصومال و جيبوتي و البحرين و موريتانيا لعضوية الاتحاد، وفقا لما أوردته جريدة الرياض.

 

ومن المقرر أن تقام فعاليات البطولة العربية الحادية عشر للقوس والسهم في شهر نوفمبر المقبل بمدينة فاس بالمغرب.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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