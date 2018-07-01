أخبارقمة نواكشوط.. تغطية خاصة

انطلاق القمة الافريقية والفساد والأمن ابرز الملفات

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
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انطلقت اليوم الأحد بقصر المؤتمرات الدولي المرابطون، في نواكشوط القمة الحادية والثلاثون العادية للاتحاد الافريقي، بمشاركة ازيد من عشرين رئيس دولة افريقية، وعدد من رؤساء الحكومات.

وبدأت القمة بكلمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي تحدث عن محاربة الفساد الموضوع الرئيسي للقمة.

كما تطرق لضرورة انشاء منطقة حرة للتجارة الافريقية، وأهميتها بالنسبة لشعوب القارة، وما ستجنيه من مكاسب وراء انشاء هذه المنطقة.

الرئيس الموريتاني تحدث عن الأمن في القارة الإفريقية وما يتهدد القارة الإفريقية جراء انعدام الأمن والإرهاب، وتطرق ولد عبد العزيز للمقاربة الأمنية الموريتانية، وانشاء منظمة مجموعة الساحل الخمس بهدف القضاء على الإرهاب في المنطقة.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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