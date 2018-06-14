انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا

انطلقت نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا مساء اليوم الخميس في احتفال كروي انتظره العالم طيلة أربعة أعوام، وسط تحديات أمنية عديدة تواجهها البلاد وتوتر علاقاتها مع الغرب حول عدة ملفات.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا انطلاق النسخة الـ 21 لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها بلاده حتى 15 يوليو المقبل.

وأحيا المغني البريطاني روبي وليامز حفل الافتتاح الذي استمر لنحو 30 دقيقة، وغصت المدرجات بعشرات الآلاف من المشجعين .

وسبق انطلاق حفل الافتتاح، قيام الحارس الاسباني السابق ايكر كاسياس وعارضة الازياء الروسية ناتاليا فوديانوفا بوضع كأس العالم المعروفة بـ “كأس جول ريميه” على أطراف العشب الأخضر.

وأمام نحو 80 ألف متفرج غصت بهم مدرجات ملعب لوجنيكي في موسكو، قال بوتين “أهنئكم جميعا على انطلاق أهم بطولة في العالم”، تلاه رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جاني انفانتينو بكلمة مقتضبة حيا فيها المشجعين بأكثر من لغة، منها قوله بالعربية “أحبائي، أهلا وسهلا الى كأس العالم في روسيا”، وإثر ذلك انطلقت المباراة الافتتاحية بين منتخبي روسيا والسعودية.

وأنفقت روسيا ما يزيد على 13 مليار دولار لاستضافة المونديال، وهو مبلغ قياسي في عرف نهائيات كأس العالم، خصص الجزء الأكبر منه لتأهيل المدن الـ 11 المضيفة، وبعضها لم يخضع لعملية تأهيل منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.

أعيد تأهيل المطارات وأنشئت مناطق مخصصة لإقامة المشجعين الذين سيتابعون كأسا للعالم تقام في بلاد تمتد على مساحة تقارب 17 مليون كلم مربع، وهو أمر قد لا يشهدون مثيلا له لأعوام طويلة.

فنادق فخمة بنيت في مناطق قد لا يفكر السياح في زيارتها ما لم يحل المونديال ضيفا عليها. 12 ملعبا ضخما تحولت الى علامات فارقة في المدن المضيفة، لكن السؤال الأهم هو ما سيكون عليه مصيرها بعد ذلك.

وحذر الرئيس الروسي من ضرورة “استخدام الملاعب الجديدة بذكاء” وعدم تحويلها الى اسواق لبيع السلع بعد انتهاء المونديال، كما حصل في منتصف التسعينيات..

وتفاديا للشغب قامت الأجهزة الأمنية إما بسجن أو التحقق من مئات المشاغبين للتأكد من أنهم لن يؤثروا سلبا على صورة روسيا.

وأجدت تكتيكات التخويف نفعا، إذ كشف بعض أعضاء العصابات الكروية إنهم سيغادرون المدن بمجرد بدء المباريات لتجنب محاصرتهم وتوقيفهم.

ورفضت روسيا اصدار تذاكر لحوالى 500 من مشجعيها للاشتباه بانتمائهم الى فئة المشاغبين، فيما أجبرت إنكلترا أكثر من 1000 من المشاغبين المعروفين على تسليم جوازات سفرهم.