انقلاب شاحنة على طريق نواكشوط بتلميت يغلق “الأمل”

توقفت مساء اليوم الأحد حركة السير بالكامل عبر طريق “الأمل”؛ الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط، وولايات الوسط والشرق، بعد انقلاب شاحنة في مقطع نواكشوط بتلميت من هذا الطريق.

وأدي انقلاب شاحنة كبيرة لنقل البضائع في عرض طريق “الأمل” إلى اغلاقه بشكل كامل على سالكيه من الاتجاهين.

وحسب شهود عيان فإن بعض السيارات القادمة من الاتجاهين حاولت المرور بجوار الطريق، لكنها علقت في الرمال ما أدي لغلق أي منفذ يمكن العبور منه.

ولم تسجل أي خسائر بشرية في الحادث، غير أن الكثير من المسافرين تقطعت بهم السبل، في انتظار وصول رافعة تزيح الشاحنة عن الطريق الأطول في موريتانيا، والرابط بين ست ولايات موريتانية.