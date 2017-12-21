انواذيبو: قائد الجيوش الموريتانية يدشن منشآت للجيش





دشن قائد الأركان العامة للجيوش في موريتانيا الفريق محمد ولد الشيخ محمد احمد اليوم الخميس بمدينة انواذيبو شمالي البلاد منشآت تكوينية تابعة للأكاديمية البحرية.





وقال مراسل "صحراء ميديا" في مدينة انواذيبو إن قائد الأركان العامة للجيوش دشن مركزا للغطس، ومركز السلامة البحرية، ومقر شعبة علوم الموارد السمكية والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى مطعم للطلاب ومباني للسكن.





وأضاف المراسل أن ولد الشيخ محمد احمد اطلع رفقة الوفد المرافق له على أهداف المنشآت التكوينية، والجهود المبذولة لتحسينها وتطوريها.





ويدخل تدشين هذه المنشآت بحسب القائمين عليها في إطار "مساهمة الجيش في التنمية البشرية على المستوى الوطنى والمشاركة في تلبية الحاجيات المتزايدة في مجال التكوين المهنى بمستوياته المختلفة".

