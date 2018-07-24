“ايرا” : رشحنا ضحية سابقة للعبودية للانتخابات في موريتانيا

قالت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية غير المرخصة. (إيرا) أمس الاثنين إنها رشحت سيدة “حررتّ من العبودية عام 2008″، للانتخابات البرلمانية القادمة، ضمن التحالف الذي تخوضه الحركة مع حزب الصوب ذي الخلفية القومية.

ونقلت “بي بي سي” عن رئيس الحركة بيرام ولد الداه قوله إن السيدة المرشحة ضحية سابقة للعبودية، وأنها ستثبت نفسها « ضد المجموعة المهيمنة على العبودية في البرلمان القادم » وفق تعبيره.

وذكرت بي بي سي أن المرشحة هابي بنت رباح قد تم تحريرها بفضل شقيقها بلال ولد رباح الذي تمكن من تحرير نفسه ونبه منظمات حقوق الإنسان وحركة إيرا ، التي أدت تعبئتها إلى إطلاق سراح أخته بعد “أكثر من 35 سنة من الاستعباد”، وفق تعبيره.