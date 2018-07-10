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باحثون يكتشفون أقدم « لون » في العالم من موريتانيا

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
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اكتشف مجموعة من الباحثين يعملون في الجامعة الوطنية الأسترالية، ما يقولون إنه أقدم ألوان العالم في صخور عثروا عليها في الصحراء الموريتانية.

وتمكن الباحثون من تحقيق هذا الاكتشاف بعد أن سحقوا صخوراً عمرها 1.1 مليار سنة، عثر عليها في مستودع من الصخر الزيتي البحري، في منطقة حوض تاودني، شرقي موريتانيا.

وبحسب التقرير الصادر عن الباحثين فإن اللون هو « الزهري الفاتح »، وهو أقدم لون يتم اكتشافه حتى الآن.

وأرسلت الصخور إلى الجامعة الوطنية الأسترالية عن طريق شركة كانت تنقب عن النفط في منطقة حوض تاودني منذ عشر سنوات.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن كبير الباحثين في الجامعة الوطنية الأسترالية، البروفيسور يوخين بروكز قوله: « ما وجدناه هو أقدم لون بيولوجي ».

وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يمكن من حل مسائل علمية أخرى.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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