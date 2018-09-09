بالتفصيل.. نتائج اللائحة الوطنية المختلطة بعد اكتمال الفرز

نشرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الأحد، نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، عبر موقعها الإلكتروني، وقد أكدت هذه النتائج المعطيات التي سبق وأن نشرت صحراء ميديا خلال الأيام الماضية.

وتشير النتائج الخاصة باللائحة الوطنية المختلطة إلى أن عدد المصوتين وصل إلى 1,017,067 مصوتاً، أي بنسبة مشاركة وصلت إلى 71,73 في المائة.

ووصل عدد البطاقات اللاغية في اللائحة الوطنية المختلطة إلى 323,177 بطاقة لاغية، ليبقى عدد الأصوات المعبر عنها 693,890 صوتاً، ما يعني أن القاسم الانتخابي في اللائحة الوطني. المختلطة وصل إلى 34 ألف صوت.

وكانت نتائج اللائحة الوطنية المختلطة على النحو التالي:

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية: 134728 صوتاً (أربعة مقاعد)

حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل »: 78315 صوتاً (ثلاثة مقاعد)

الاتحاد من اجل الدیمقراطیة والتقدم: 30346 صوتاً (مقعد واحد)

حزب الكرامة: 24070 صوتاً (مقعد واحد)

حزب التحالف الوطني الدیمقراطي: 22023 صوتاً (مقعد واحد)

اتحاد قوى التقدم: 19399 صوتاً (مقعد واحد)

تكتل القوى الدیمقراطیة: 19040 صوتاً (مقعد واحد)

حزب الشورى من أجل التنمیة: 15316 صوتاً (مقعد واحد)

الحزب الوحدوي لبناء موریتانیا: 13970 صوتاً (مقعد واحد)

التحالف الشعبي التقدمي: 12813 صوتاً (مقعد واحد)

حزب الصواب: 12231 صوتاً (مقعد واحد)

الحراك الشبابي من أجل الوطن: 11168 صوتاً (مقعد واحد)

حزب العھد الوطني من أجل الدیمقراطیة والتنمیة « عادل »: 9469 صوتاً (مقعد واحد)

حزب الوئام: 9170 صوتاً (مقعد واحد)

حزب الوفاق من أجل الرفاه: 7859 صوتاً (مقعد واحد)

وما تزال هذه النتائج مؤقتة، حتى يغلق الباب أمام الطعون ويتم البت فيها من طرف المجلس الدستوري لتصبح نهائية.