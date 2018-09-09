بالتفصيل.. نتائج اللائحة الوطنية للنساء بعد اكتمال الفرز

نشرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الأحد، نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، عبر موقعها الإلكتروني، وقد أكدت هذه النتائج المعطيات التي سبق وأن نشرت صحراء ميديا خلال الأيام الماضية.

وتشير النتائج الخاصة باللائحة الوطنية للنساء إلى أن عدد المصوتين وصل إلى 1,023,735 مصوتاً، أي بنسبة مشاركة وصلت إلى 72,20 في المائة.

ووصل عدد البطاقات اللاغية في اللائحة الوطنية المختلطة إلى 332,793 بطاقة لاغية، ليبقى عدد الأصوات المعبر عنها 690,942 صوتاً، ما يعني أن القاسم الانتخابي في اللائحة الوطنية للنساء وصل إلى 34 ألف صوت.

وكانت نتائج اللائحة الوطنية للنساء على النحو التالي:

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية: 135179 صوتاً (أربعة مقاعد)

حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل »: 87184 صوتاً (ثلاثة مقاعد)

الاتحاد من اجل الدیمقراطیة والتقدم: 32591 صوتاً (مقعد واحد)

حزب الكرامة: 24062 صوتاً (مقعد واحد)

اتحاد قوى التقدم: 23265 صوتاً (مقعد واحد)

حزب التحالف الوطني الدیمقراطي: 20237 صوتاً (مقعد واحد)

تكتل القوى الدیمقراطیة: 18311 صوتاً (مقعد واحد)

الحزب الوحدوي لبناء موریتانیا: 15725 صوتاً (مقعد واحد)

التحالف الشعبي التقدمي: 13045 صوتاً (مقعد واحد)

الحراك الشبابي من أجل الوطن: 12272 صوتاً (مقعد واحد)

حزب العھد الوطني من أجل الدیمقراطیة والتنمیة « عادل »: 12197 صوتاً (مقعد واحد)

حزب الصواب: 9877 صوتاً (مقعد واحد)

حزب الشورى من أجل التنمیة: 9765 صوتاً (مقعد واحد)

الاتحاد الدیمقراطي الوطني: 9178 صوتاً (مقعد واحد)

حزب الإصلاح: 8901 صوتاً (مقعد واحد)

وما تزال هذه النتائج مؤقتة، حتى يغلق الباب أمام الطعون ويتم البت فيها من طرف المجلس الدستوري لتصبح نهائية.