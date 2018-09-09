بالتفصيل.. نتائج لائحة نيابيات نواكشوط بعد اكتمال الفرز

نشرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الأحد، نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، عبر موقعها الإلكتروني، وقد أكدت هذه النتائج المعطيات التي سبق وأن نشرت صحراء ميديا خلال الأيام الماضية.

وتشير النتائج الخاصة باللائحة النيابية لمدينة نواكشوط، إلى أن عدد المصوتين وصل إلى 179252 مصوتاً، أي بنسبة مشاركة وصلت إلى 63,88 في المائة.

ووصل عدد البطاقات اللاغية في اللائحة النيابية لنواكشوط إلى 36094 بطاقة لاغية، ليبقى عدد الأصوات المعبر عنها 143158 صوتاً، ما يعني أن القاسم الانتخابي في لائحة نواكشوط وصل إلى 7900 صوت.

وجاءت نتائج لائحة نيابيات نواكشوط على النحو التالي:

حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل »: 18696 صوتاً (ثلاثة مقاعد)

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية: 18097 صوتاً (ثلاثة مقاعد)

تكتل القوى الدیمقراطیة: 6519 صوتاً (مقعد واحد)

اتحاد قوى التقدم: 5210 صوتاً (مقعد واحد)

حزب الصواب: 4530 صوتاً (مقعد واحد)

التحالف الشعبي التقدمي: 3805 أصوات (مقعد واحد)

الاتحاد من اجل الدیمقراطیة والتقدم: 3145 صوتاً (مقعد واحد)

حزب الغد الموريتاني: 2750 صوتاً (مقعد واحد)

حزب التحالف الوطني الدیمقراطي: 2411 صوتاً (مقعد واحد)

تحالف حزب الوفاء الموريتاني، حزب طليعة التغيير الديمقراطي: 2398 صوتاً (مقعد واحد)

حزب الشورى من أجل التنمیة: 2385 صوتاً (مقعد واحد)

حزب الكرامة: 2329 صوتاً (مقعد واحد)

الحزب الوحدوي لبناء موريتانيا: 2090 صوتاً (مقعد واحد)

حزب المستقبل: 1896 صوتاً (مقعد واحد)

وما تزال هذه النتائج مؤقتة، حتى يغلق الباب أمام الطعون ويتم البت فيها من طرف المجلس الدستوري لتصبح نهائية.