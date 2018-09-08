بالصور.. لجنة الانتخابات تستعد لإعلان النتائج

بدأت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، زوال اليوم السبت، وضع اللمسات الأخيرة على المنصة التي سيعقد فيها مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي شهدتها البلاد قبل أسبوع.

وتأخر إعلان النتائج لأسبوع بسبب ما قالت اللجنة إنه تعقيد العملية الانتخابية، والشكاوى التي رفعتها الأحزاب المشاركة في الانتخابات في العديد من الدوائر الانتخابية.

وبدأت اللجنة التحضيرات لإعلان النتائج، من خلال تجهيز موقع المؤتمر الصحفي على سطح البناية التي يقع فيها المركز الإعلامي التابع للجنة.

وقامت مجموعة من الفنيين والعمال بنقل كراسي وبعض المفروضات إلى سطح المبنى، لتجهيزه قبل موعد المؤتمر الصحفي الذي لم يحدد بعد.

ومن المتوقع بحسب مصادر من داخل اللجنة أن ينعقد المؤتمر الصحفي مساء اليوم السبت، وقد يتأخر حتى ليل السبت/الأحد.

وتشهد هذه الانتخابات تنافساً محتدماً بين 6000 مرشح، و98 حزباً سياسياً، ومن شأنها أن تعيد ترتيب الأوراق داخل الساحة السياسية من خلال تحديد الحجم السياسي لجميع الأطياف.