بالفيديو .. انتخابات في نواكشوط لاختيار “شيخ الدشرة”



خمسة من شباب حي الترحيل بمقاطعة توجنين شرقي نواكشوط، يتنافسون في محاكاة لعملية انتخابية، على منصب “شيخ الدشرة”.

بلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات، ازيد من 600 ناخب، وتمت عملية الاقتراع باشراف لجنة انتخابية ومراقبين، أسفرت العملية عن شوط ثان قبل أن ينسحب أحد المترشحين، وينصب منافسه “شيخا للدشرة”.

مرت المحاكاة بجميع مراحل العملية الانتخابية، من التسجيل على اللائحة الانتخابية، إلى تقديم ملفات المترشحين، والحملة الانتاخابية، وللقاءات الصحفية، والمناظرات الانتخابية وغيرها.

العملية أطلقتها عدة مؤسسات موريتانية مستقلة، في إطار “مشروع الثقافة الديمقراطية”، الهادف إلى تحسيس الشباب الموريتاني حول ثقافة الممارسة الديمقراطية، واشراكه في الحياة السياسية.

استفاد الشباب المستهدفون، من تكوين في مجال الثقافة الديمقراطية، وشهد الحي عملية تحسيس للسكان حول ذات الموضوع.