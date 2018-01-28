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بدء أشغال قمة الاتحاد الأفريقي بحضور الرئيس الموريتاني

Ahmedou Cherif El Mokhtar منذ 1 دقيقة
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بدأت اليوم الأحد بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا أشغال الدورة العادية ال30  لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي بمشاركة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وتعقد هذه القمة تحت شعار هذه القمة “الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل افريقيا”.

وأكد رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فقي محمد على ضرورة تعجيل إصلاحات الاتحاد الافريقي لتمكينه من الاستجابة لطموحات القارة في مجالي السلم و التنمية.

ودعا فقى إلى تعزيز اندماج القارة الافريقية لمكافحة الآفات التي تشهدها أفريقيا لاسيما قضايا الأمن، و محاربة الفقر.

و يتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة نقاط من أبرزها، انتخاب الرئيس الجديد للمنظمة لسنة 2018.

كما يتضمن جدول الأشغال مواضيع السلم و الأمن، وسيتم بحث مسألة إصلاح المنظمة القارية عن قرب من قبل القادة الأفارقة الذين سينتخبون على رأس الاتحاد الافريقي الرئيس الأوغندي بول كاغامي خلفا للرئيس الغيني، ألفا كوندي المنتهية عهدته

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Ahmedou Cherif El Mokhtar

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