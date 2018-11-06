بدء أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية التونسية للتعاون

انطلقت اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط أشغال اللجنة العليا المشتركة الموريتانية التونسية للتعاون في دورتها 18 .

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة دراسة مختلف مجالات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزها في مختلف الميادين، فضلا عن استكمال التباحث والتفاوض حول عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي ينتظر التوقيع عليها في ختام أشغال الدورة.

وأشرف على انطلاقة أعمال الدورة الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير، ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

وكانت أشغال الدورة قد سبقتها خلال اليومين الماضيين اجتماعات تحضيرية، شارك فيها أعضاء الوفدين الموريتاني والتونسي وخبراء البلدين، عملوا خلال على تحضير مختلف نقاط جدول الأعمال.

ويراهن البلدان على هذه الدورة من أجل تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات جديدة.