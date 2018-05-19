بدء تصفيات “تحدي القراءة العربي” فى موريتانيا

انطلقت صباح اليوم السبت بمدرسة تكوين المعلمين، في نواكشوط فعاليات التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة العربي ، المنظمة من طرف وزارة التهذيب الوطني بالتعاون مع هذا المشروع الذي أطلقه حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد بدولة الامارات العربية المتحدة سنة 2015

ويشارك في هذه التصفيات 55 تلميذا من ضمنهم 45 يمثلون مختلف ولايات موريتانيا الداخلية، بمعدل 3 تلاميذ عن كل ولاية، إضافة إلى التلاميذ ال 10 الذين شاركوا في المسابقة النهائية السنة الماضية في مدينة دبي.

وسيتم في نهاية هذه التصفيات انتقاء العشرة الأوائل من التلاميذ لتمثيل موريتانيا في التصفيات النهائية التي ستقام في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وأكد الطاهر ولد أحمد، المشرف الوطني على مشروع تحدي القراءة العربي، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن هذه المسابقة التي بدأت نسختها الأولى سنة 2015 عرفت هذه السنة، مشاركة 648 مؤسسة موزعة بين التعليم الأساسي والثانوي على المستوى الوطني.

ويهدف مشروع تحدي القراءة العربي إلى التحسين من مستويات التلاميذ في الدول العربية وتعويدهم على القراءة والمطالعة.