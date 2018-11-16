برلمان موريتانيا.. برمجة جلستين لتقديم عمل الحكومة

قرر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) برمجة جلستين علنيتين سيتاح خلالهما للوزير الأول محمد سالم ولد البشير تقديم برنامجه أمام البرلمان، والتزام حكومته بمسؤوليتها عن هذا البرنامج وتعريض المسؤولية السياسية لها.

ومن المقرر أن يقدم الوزير ايضا خلال الجلستين حصيلة عمل الحكومة الموريتانية خلال السنة المنصرمة.

وجاءت برمجة الجلستين بعد انعقاد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الجمعة برئاسة رئيس الجمعية الشيخ ولد بايه، وبحضور وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونه، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان وكالة.