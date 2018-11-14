برلمان موريتانيا يناقش ميزانية وزارة المياه

ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الأربعاء ميزانية وزارة المياه والصرف الصحي، في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019.

وتبلغ ميزانية وزارة المياه والصرف الصحي في مشروع قانون المالية المذكور، 495 مليون و347 ألف و970 أوقية.

ويبلغ بند التسيير في هذه الميزانية 91 مليون و634 ألف و970 أوقية، في حين يبلغ بند الاستثمار 403 مليون و713 ألف أوقية.

مثل الحكومة في الأجتماع وزير المياه والصرف الصحي اسلم ولد سيد المختار لحبيب ، واستعرض أمام اللجنة مختلف بنود هذه الميزانية.