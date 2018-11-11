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برلمان موريتانيا يناقش ميزانيتي الرئاسة ووزارة الاقتصاد

Ahmedou Hassene منذ 5 ساعات
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ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) ليل السبت/الأحد ميزانيتي رئاسة الجمهورية ووزارة الاقتصاد والمالية في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي حول الميزانيتين مبرزا مختلف بنودهما.

وقد وضعت لجنة المالية بالبرلمان الوطنية برنامجا ستقوم في إطاره بمناقشة ميزانيات كافة الادارات الحكومية في مشروع قانون المالية المذكور، وذلك قبل عرضه على النواب في علنية جلسة لإجازته.

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Ahmedou Hassene

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