برنامج الأمم المتحدة للتنمية يعتمد موريتانيا حتى 2022

اعتمد برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD فى دورة موريتانيا للفترة مابين 2018-2022 ، وذلك خلال جلسة عقدهاأمس الثلاثاء، للنظر فى “برنامج الدولة” .

ومثل السفير المندوب الدائم لموريتانيا بالأمم المتحدة با عثمان بلاده خلال الجلسة ، حيث أشاد المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية عبد الله مار ديي، في معرض تقديمه للبرنامج، “نجاعة سياسة موريتانيا التنموية والتزامها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة” ، حس ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.

من جهته شكر با عثمان برنامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة العاملة في موريتانيا على الجهود التي يبذلونها في تنفيذ وتقييم برنامج بلادنا التنموي.

وذكر أن هذا البرنامج “يتطابق تماما مع الاهتمامات الوطنية المحددة في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك”.