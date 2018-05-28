بريتش بتروليوم: غاز موريتانيا والسنغال سيصدر خارج افريقيا

كشفت شركة “بريتش بتروليوم” البريطانية، أن الغاز الذي سيتم انتاجه على الحدود الموريتانية السنغالية، سيتم تصديره خارج القارة الافريقية.

وقال مدير تطوير أنشطة الغاز بشركة “بريتش بيتروليوم”، أندريس غيفارا، إن الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية، ستكون “المستهدفة ببيع الغاز الطبيعي، الذي سيتم إنتاجه على الحدود البحرية السنغالية الموريتانية بدءا من سنة 2021”.

وأضاف أندريس في مقابلة له مع الموقع الإلكتروني (ناتشرال غاز وورلد) أن الحقل النفطي السلحفاة “يوفر خيارات لسوق أمريكا الجنوبية، حيث ينتظر أن تكون البرازيل مستوردا لهذا الغاز الطبيعي، إضافة إلى السماح بالمنافسة في آسيا”.

وكانت موريتانيا والسنغال وقعتا في فبراير الماضي خلال زيارة الرئيس السنغالي ماكي سال لنواكشوط، اتفاقية تعاون في مجال تطوير استغلال حقل “السلحفاة أحميم”، الواقع على الحدود البحرية بين البلدين