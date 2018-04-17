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« بريتش بيتروليوم » تقتني منصة لإنتاج وتخزين الغاز الموريتاني

Cheikh Med Horma منذ 1 ساعة
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اشترت شركة « بريتش بيتروليوم » منصة للإنتاج والتخزين والتفريغ، ستخصص لاستغلال حقل « آحميم » للغاز، الواقع على الحدود بين موريتانيا والسنغال، والذي يعد أكبر حقل للغاز في غ ب القارة الأفريقية.

واشترت الشركة البريطانية العملاقة هذه المنصة المتطورة من عند شركة « تيكنيب أف أم سي »، وفق ما أوردته مصادر إعلامية أمس الاثنين.

وكانت الشركة البريطانية العملاقة قد اشترت نسبة 62 في المائة من حقوق استغلال حقل الغاز المكتشف من طرف شركة « كوسموس أنرجي » الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن المنصة الجديدة ستساهم في تسريع عملية استغلال الحقل الواقع في المقطع « سي 8 » الواقع على الحدود بين موريتانيا والسنغال.

وكانت شركة « تيكنيب أف أم سي » المنتجة للمنصة قد تأسست عام 2017، إثر اندماج شركتين (فرنسية وأمريكية)، فيما تمتلك الحكومة الفرنسية نسبة 4 في المائة من أسهمها.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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