بريطانيا.. أربعة قتلى فى انفجار مدينة “ليستر”

لقي 4 أشخاص مصرعهم في انفجار بعقار في مدينة ليستر التي تقع في وسط انجلترا ، فيما لا يزال أربعة آخرون في المستشفى، حسب ماذكرته الشرطة البريطانية اليوم الاثنين.

وكان مسؤولون قد ذكروا أن انفجارا دمر متجرا ومنزلا في ليستر أمس الأحد مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل.

وأوضح مفوض الشرطة في ليستر شين أونيل أنه قد يكون هناك أشخاص لم يعرف مصيرهم بعد، مشيرا إلى ان جهود البحث مستمرة لتحديد موقع أي ضحايا آخرين.

وأظهرت الصور التى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس ألسنة لهب تتصاعد في سماء الموقع الذي سوي بالأرض.

وجاء في بيان الشرطة أن سبب الانفجار لم يعرف بعد وأن أجهزة الطوارئ تفتش العقار المنهار وتجري تحريات في المنطقة.