بريطانيا ترسل مروحيات حربية لمنطقة الساحل الافريقي

أعلنت قيادة أركان الجيوش الفرنسية أمس الخميس، أن بريطانيا سترسل مروحيات نقل ثقيلة من طراز “شينوك” لدعم قوة “برخان” العسكرية الفرنسية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.

وقال المتحدث باسم هيئة أركان الجيش الفرنسي العقيد باتريك ستيجر، في تصريح له إن ثلاث مروحيات بريطانية من طراز “شينوك” ستتمركز في مدينة “غاو” شمالي مالي، مشيرا إلى وصول جنود بريطانيين الى نيامي (النيجر) بالفعل .

وأكد المتحدث أن الوحدة العسكرية البريطانية المكونة من مائة رجل ستكون في حالة جاهزية تامة خلال يوليو،أغسطس، وستدعم قوة “برخان” (4 آلاف رجل) في النقل الجوي لا سيما وأن فرنسا لا تمتلك هذا النوع من المروحيات الذي يمكنه نقل 40 جنديا ويتحرك في محيط طوله 2000 كلم.و كانت المساعدة البريطانية لقوة “برخان” الفرنسية مقتصرة على توفير طائرة نقل من طراز c،17.

يشار إلى أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وعدت بهذا الدعم العسكري، في يناير الماضي خلال القمة التي جمعتها بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقالت ماي إن المملكة المتحدة تستعد للانسحاب من الاتحاد الاوروبي الا ان ذلك لا يعني انها ستغادر اوروبا، مؤكدة تمسكها بالتعاون الدفاعي بين بلادها و فرنسا.